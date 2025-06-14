Вахитов – о UFC: «Мы хотели получить хорошие условия и, наконец, добраться до Алекса Перейры. Но, как говорится, все к лучшему»

Артем Вахитов признался, что разочарован срывом перехода в UFC.

«Конечно, было небольшое разочарование, потому что мы долго шли к UFC. Но мы хотели получить хорошие условия и, наконец, добраться до Алекса Перейры. Однако, как говорится, все к лучшему», – сказал экс-чемпион Glory Артем Вахитов .

Напомним, в октябре прошлого года Вахитов поучаствовал в отборочном турнире UFC (Dana White’s Contender Series), победив Ислема Машрафа нокаутом в первом раунде. Но так и не подписал контракт с промоушеном.

14 июня Вахитов подерется с Рико Верховеном на турнире Glory 100.

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