Вахитов – о UFC: «Мы хотели получить хорошие условия и, наконец, добраться до Алекса Перейры. Но, как говорится, все к лучшему»
Артем Вахитов признался, что разочарован срывом перехода в UFC.
«Конечно, было небольшое разочарование, потому что мы долго шли к UFC. Но мы хотели получить хорошие условия и, наконец, добраться до Алекса Перейры. Однако, как говорится, все к лучшему», – сказал экс-чемпион Glory Артем Вахитов.
Напомним, в октябре прошлого года Вахитов поучаствовал в отборочном турнире UFC (Dana White’s Contender Series), победив Ислема Машрафа нокаутом в первом раунде. Но так и не подписал контракт с промоушеном.
14 июня Вахитов подерется с Рико Верховеном на турнире Glory 100.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Fighting
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