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Хоакин Бакли: «Махачев не представляет большой угрозы для полусреднего веса»

Хоакин Бакли прокомментировал переход Ислама Махачева в полусредний вес.

«Ислам не представляет большой угрозы для полусреднего веса. Сейчас это самый глубокий и насыщенный бойцами дивизион.

И дело не только во мне – тут есть такие парни, как Иэн Гэрри, Шавкат Рахмонов, Шон Брэди. Исламу еще предстоит доказать миру, что он готов к этому дивизиону», – сказал полусредневес UFC Хоакин Бакли.

В мае стало известно, что Ислам Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем – это подтвердил президент промоушена Дана Уайт.

Маддалена – о Махачеве в полусреднем весе: «Он обрастет мышцами и будет быстрее уставать»

Хоакин Бакли: «Махачев завершит карьеру, если победит Маддалену. Убежит от такого бойца, как я»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Championship Rounds
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