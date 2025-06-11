Хоакин Бакли: «Махачев не представляет большой угрозы для полусреднего веса»
Хоакин Бакли прокомментировал переход Ислама Махачева в полусредний вес.
«Ислам не представляет большой угрозы для полусреднего веса. Сейчас это самый глубокий и насыщенный бойцами дивизион.
И дело не только во мне – тут есть такие парни, как Иэн Гэрри, Шавкат Рахмонов, Шон Брэди. Исламу еще предстоит доказать миру, что он готов к этому дивизиону», – сказал полусредневес UFC Хоакин Бакли.
В мае стало известно, что Ислам Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем – это подтвердил президент промоушена Дана Уайт.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Championship Rounds
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