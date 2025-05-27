0

Джошуа может подписать контракт на три боя в Саудовской Аравии

Энтони Джошуа может провести три боя в Саудовской Аравии.

Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх ведут переговоры о подписании контракта на три боя.

Джошуа может дважды подраться в Саудовской Аравии с Тайсоном Фьюри и с Диллианом Уайтом или Джаредом Андерсоном.

Джошуа не дрался с сентября-2024, когда проиграл в титульном бою Даниэлю Дюбуа.

Как там дела у Фьюри на пенсии?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: NoSmokeBoxing
logoТурки Аль эш-Шейх
logoбокс
logoДиллиан Уайт
logoЭнтони Джошуа
logoДжаред Андерсон
logoТайсон Фьюри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Энтони Джошуа: «Не хочу обсуждать бой Усика и Дюбуа. Если честно, Паркер больше заслужил подраться с победителем этого поединка»
4 мая, 14:26
Энтони Джошуа: «В мае меня ждет операция на локте. Не буду тренироваться шесть-восемь недель, потом вернусь»
4 мая, 13:18
Усик не против завершить карьеру поединком с Фьюри: «Тайсон не завязал с боями»
530 апреля, 11:50
Главные новости
Генри Сехудо победил Кайрата Ахметова в схватке по грэпплингу
вчера, 18:12
Тони Белью: «Отдаю должное Дюбуа. Если бы мне предложили реванш с Усиком, я бы убежал как можно дальше»
1вчера, 17:06
Али Абдель-Азиз: «Еще две защиты титула – и Махачев станет величайшим в истории»
11вчера, 16:44
Би Джей Пенна арестовали за «жестокое обращение с членами семьи». Он заявлял, что его мать подменили другим человеком
10вчера, 16:30
Пол Малиньяджи: «Пакьяо принимал допинг, все знали это. Его просто не поймали»
5вчера, 15:40
Тони Фергюсон: «Скоро новости о бое с Дэнисом»
вчера, 15:32
Камил Гаджиев: «Если Евлоев выиграет у Пико и ему не дадут титульник, это будет беспредел»
9вчера, 13:04
Александр Шлеменко: «Бой с Белазом для меня не выгодный, разве что рты заткнуть кому-то»
1вчера, 12:15
Камил Гаджиев: «Хамзату будет тяжело эмоционально в бою за титул. Будет давить ответственность, а иностранцы такого не чувствуют»
4вчера, 11:36
Тренер Мераба Двалишвили: «Вам придется его убить, чтобы не допустить к бою»
2вчера, 10:24
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
25 ноября 2024, 11:21