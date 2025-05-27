Джошуа может подписать контракт на три боя в Саудовской Аравии
Энтони Джошуа может провести три боя в Саудовской Аравии.
Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх ведут переговоры о подписании контракта на три боя.
Джошуа может дважды подраться в Саудовской Аравии с Тайсоном Фьюри и с Диллианом Уайтом или Джаредом Андерсоном.
Джошуа не дрался с сентября-2024, когда проиграл в титульном бою Даниэлю Дюбуа.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: NoSmokeBoxing
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