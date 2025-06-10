Генри Сехудо: «Я ненавижу Мераба, но признаю его величие»
Генри Сехудо высказался о победе Мераба Двалишвили над Шоном О’Мэлли.
«Круче ли Двалишвили, чем Махачев и Джонс? Если Мераб победит Кори Сэндхагена, то да. Это нельзя отрицать. Я ненавижу Мераба, но признаю его величие», – сказал экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
Мераб Двалишвили задушил Шона О’Мэлли в главном событии UFC 316.
Мераб Двалишвили поднялся на второе место в рейтинге P4P. Впереди – только Махачев
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Pound 4 Pound with Kamaru & Henry
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости