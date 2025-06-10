Генри Сехудо: «Я ненавижу Мераба, но признаю его величие»

Генри Сехудо высказался о победе Мераба Двалишвили над Шоном О’Мэлли.

«Круче ли Двалишвили , чем Махачев и Джонс? Если Мераб победит Кори Сэндхагена , то да. Это нельзя отрицать. Я ненавижу Мераба, но признаю его величие», – сказал экс-чемпион UFC Генри Сехудо.

Мераб Двалишвили задушил Шона О’Мэлли в главном событии UFC 316.

Мераб Двалишвили поднялся на второе место в рейтинге P4P. Впереди – только Махачев