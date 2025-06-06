ACA 187: Матмуратов победил Полпудникова, Алексахин проиграл Крузу и другие бои
6 июня в Москве прошел турнир ACA 187. В главном событии ивента состоялся поединок в легком весе между Александром Матмуратовым (16-6) и Алексеем Полпудниковым (34-10-1).
Матмуратов победил раздельным решением судей (49-46, 48-47, 48-47).
Другие бои турнира:
● Николай Алексахин (25-8) проиграл Винициусу Крузу (11-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
● Иван Соловьев (10-2-1) проиграл Эдилу Эсенгулову (17-4) удушающим приемом в первом раунде;
● Владислав Янковский (10-3) проиграл Мураду Абдулаеву (23-7) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
● Хафиз Сакибеков (8-2) проиграл Энрике Барзоле (22-9-2) удушающим приемом в третьем раунде.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
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