ACA 187: Матмуратов победил Полпудникова, Алексахин проиграл Крузу и другие бои

6 июня в Москве прошел турнир ACA 187 . В главном событии ивента состоялся поединок в легком весе между Александром Матмуратовым (16-6) и Алексеем Полпудниковым (34-10-1).

Матмуратов победил раздельным решением судей (49-46, 48-47, 48-47).

Другие бои турнира:

● Николай Алексахин (25-8) проиграл Винициусу Крузу (11-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

● Иван Соловьев (10-2-1) проиграл Эдилу Эсенгулову (17-4) удушающим приемом в первом раунде;

● Владислав Янковский (10-3) проиграл Мураду Абдулаеву (23-7) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

● Хафиз Сакибеков (8-2) проиграл Энрике Барзоле (22-9-2) удушающим приемом в третьем раунде.

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