Тони Белью: «Отдаю должное Дюбуа. Если бы мне предложили реванш с Усиком, я бы убежал как можно дальше»

Тони Белью поделился мыслями о реванше Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

«Я отдаю должное Даниэлю. Если бы мне предложили реванш с Усиком , я бы убежал как можно дальше.

Дюбуа достиг прогресса. Я желаю ему удачи и снимаю перед ним шляпу, потому что каждый, кто выходит на ринг с Усиком больше одного раза, заслуживает награды», – сказал бывший чемпион мира Тони Белью.

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе-2023 и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде. Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

В ноябре-2018 Усик в восьмом раунде нокаутировал Белью в Манчестере.

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