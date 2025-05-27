Тони Белью: «Отдаю должное Дюбуа. Если бы мне предложили реванш с Усиком, я бы убежал как можно дальше»
Тони Белью поделился мыслями о реванше Александра Усика против Даниэля Дюбуа.
«Я отдаю должное Даниэлю. Если бы мне предложили реванш с Усиком, я бы убежал как можно дальше.
Дюбуа достиг прогресса. Я желаю ему удачи и снимаю перед ним шляпу, потому что каждый, кто выходит на ринг с Усиком больше одного раза, заслуживает награды», – сказал бывший чемпион мира Тони Белью.
Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе-2023 и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде. Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
В ноябре-2018 Усик в восьмом раунде нокаутировал Белью в Манчестере.
Даниэль Дюбуа – о подготовке к бою с Усиком: «Я заберу все пояса»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sky Sports
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