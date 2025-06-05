Теренс Кроуфорд: «Усик победит Дюбуа. Без вопросов»
Теренс Кроуфорд сделал прогноз на реванш Усика и Дюбуа.
«Усик. Без вопросов», – сказал чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.
Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе-2023 и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде. Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Тони Белью: «Отдаю должное Дюбуа. Если бы мне предложили реванш с Усиком, я бы убежал как можно дальше»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Champs with Ak & Barak
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости