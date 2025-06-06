Ковалев обратился к Ломаченко: «Счастливой и здоровой жизни вне ринга»
Сергей Ковалев обратился к Василию Ломаченко.
Ранее Ломаченко официально объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Счастливой и здоровой жизни вне ринга», – написал в социальных сетях экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев.
Василию Ломаченко 37 лет. Он двукратный победитель Олимпиад и чемпионатов мира, а также бывший чемпион мира в трех весовых категориях. Последний бой он провел в мае-2024, победив Джорджа Камбососа в титульном поединке.
Василий Ломаченко в 37 ушел из бокса. Его эпоху закончили травмы
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Василия Ломаченко
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