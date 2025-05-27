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Шон Стрикленд: «Перейра – суперзвезда, все его узнают, это давит на психику. А Анкалаев живет в пещере»

Шон Стрикленд дал совет Алексу Перейре на реванш с Магомедом Анкалаевым.

«Анкалаев хорош. Но у Алекса есть шанс победить его в реванше. Сколько Алекс провел защит титула, прыгая туда-сюда между дивизионам, пока Анкалаев сидел на скамейке запасных? Быть таким активным в статусе суперзвезды трудно. Никто не знает Анкалаева. Он будет идти по улице – никто его даже не узнает.

Алекс – настоящая суперзвезда. Он не может выйти из дома, чтобы кто-нибудь не сказал. А это давит на психику. Анкалаев живет в пещере, понятия не имею, откуда он. Он не имеет дела с таким прессингом, как Алекс. Если Перейра немного притормозит, очистит голову, перестанет путешествовать по миру и подойдет к бою свежим, у него будет реальный шанс победить Анкалаева», – сказал боец UFC Шон Стрикленд.

Магомед Анкалаев выиграл пояс в марте, победив Алекса Перейру единогласным решением судей в главном событии UFC 313. Ранее журналист Ариэль Хельвани сообщил, что UFC связывался с Перейрой по поводу реванша на UFC 317, который состоится в июне, но бразилец отказался.

Магомед Анкалаев: «Перейра больше не хочет меня. Давайте оставим его в покое, потому что я не хулиган. Дана, дай мне уже кого-нибудь»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
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