Алекс Перейра: «Пока нет даты боя, я взял паузу, чтобы отдохнуть. Было много работы в 2024 году»

Алекс Перейра высказался о следующем бое.

«Мы скоро поговорим о следующем бое. Пока нет даты, я взял паузу, чтобы отдохнуть, было много работы в 2024 году. Мое тело устало, были травмы, поэтому я решил взять больше времени на восстановление», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра.

Магомед Анкалаев завоевал пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе в марте, победив Перейру единогласным решением судей.

Ранее журналист Ариэль Хельвани сообщил, что UFC связывался с Перейрой по поводу реванша на UFC 317, который состоится в июне, но бразилец отказался.

Анкалаев – о Перейре: «Он никогда не вернется. Предлагали подраться в июне, июле и августе – я всегда соглашался»