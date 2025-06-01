Анкалаев – о Перейре: «Он никогда не вернется. Предлагали подраться в июне, июле и августе – я всегда соглашался»
Магомед Анкалаев считает, что Алекс Перейра закончил карьеру в UFC.
«Алекс закончил. Он никогда не вернется. Предлагали подраться в июне, июле и августе – я всегда соглашался», – написал в соцсетях чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев.
Анкалаев завоевал пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе в марте, победив Перейру единогласным решением судей в главном событии UFC 313.
Ранее журналист Ариэль Хельвани сообщил, что UFC связывался с Перейрой по поводу реванша на UFC 317, который состоится в июне, но бразилец отказался.
Магомед Анкалаев: «Перейра больше не хочет меня. Давайте оставим его в покое, потому что я не хулиган. Дана, дай мне уже кого-нибудь»
Менеджер Анкалаева: «Проведем защиту пояса в конце лета или в октябре. С любым претендентом»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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