Анкалаев – о Перейре: «Он никогда не вернется. Предлагали подраться в июне, июле и августе – я всегда соглашался»

Магомед Анкалаев считает, что Алекс Перейра закончил карьеру в UFC.

«Алекс закончил. Он никогда не вернется. Предлагали подраться в июне, июле и августе – я всегда соглашался», – написал в соцсетях чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев .

Анкалаев завоевал пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе в марте, победив Перейру единогласным решением судей в главном событии UFC 313.

Ранее журналист Ариэль Хельвани сообщил, что UFC связывался с Перейрой по поводу реванша на UFC 317, который состоится в июне, но бразилец отказался.

Магомед Анкалаев: «Перейра больше не хочет меня. Давайте оставим его в покое, потому что я не хулиган. Дана, дай мне уже кого-нибудь»

Менеджер Анкалаева: «Проведем защиту пояса в конце лета или в октябре. С любым претендентом»