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Азамат Мурзаканов: «Анкалаев – последний человек, с кем я хотел бы подраться. Но у него пояс»

Азамат Мурзаканов высказался о возможном поединке с Магомедом Анкалаевым.

– Ты вызывал на бой Магомеда Анкалаева. Это было в шутку?

– Я не ним хочу биться, я хочу биться за пояс. Анкалаев мой друг, мы с ним общаемся. Он мой сосед, мой брат и он чемпион. И если бы у него не было пояса, то он был бы последним человеком, с которым бы я хотел драться. Но если бы я был чемпионом, он был бы первым человеком, которому я бы дал шанс.

– Вообще есть мнение, что наши бойцы не должны драться друг с другом. Но ты готов выйти в октагон с Анкалаевым, а ранее ты согласился на бой против Никиты Крылова.

– А у меня выбора нет, они все впереди меня. Мне предлагают – я иду. Это спорт. Просто бизнес. Как я уже сказал, Анкалаев – последний человек, с кем я хотел бы подраться. Но он должен понимать, что у него пояс, – сказал полутяжеловес UFC Азамат Мурзаканов.

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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sport24
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