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Нганну согласен на бой с Джонсом: «Позаботься о UFC, а я о PFL. И мы, наконец, узнаем, кто король тяжелого веса»

Фрэнсис Нганну согласился на бой с Джоном Джонсом.

«Ты позаботься о UFC, а я о PFL. И мы, наконец, узнаем, кто король тяжелого веса», – написал в соцсетях чемпион PFL Фрэнсис Нганну.

Ранее тренер Нганну Эрик Никсик заявил, что Фрэнсис не исключает возвращение в UFC.

Джон Джонс проявил заинтересованность в поединке с Нганну, добавив, что предпочтет его бою с Томом Аспиналлом.

Напомним, 38-летний Нганну владеет поясом PFL в тяжелом весе. В 2021-м он выиграл титул чемпиона UFC, но ушел из промоушена после первой защиты.

Джонс получил пояс тяжелого веса UFC в марте-2023 и защитил его в поединке против Стипе Миочича.

Джонс – в соцсетях: «Вы, клоуны, думаете, что Фрэнсис более простой соперник из-за слабого грэпплинга? У Тома его тоже нет»

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Фрэнсиса Нганну
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