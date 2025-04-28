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Чемпион PFL Фрэнсис Нганну сбил 17-летнюю девушку на мотоцикле. Она скончалась в больнице

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну попал в смертельное ДТП в Камеруне.

Источники сообщают, что Нганну сбил 17-летнюю девушку, когда ехал на мотоцикле в столице Камеруна Яунде.

Уточняется, что Нганну сразу отвез девушку в больницу после инцидента и оплатил все медицинские процедуры, но врачи не смогли ее спасти.

Нганну заявил, что в его квартиру в Париже ворвалась полиция: «Они искали подозреваемых, это странный опыт»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Essentially Sports
logoФрэнсис Нганну
PFL
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