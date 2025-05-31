Штырков – о Hardcore FC: «Там спорт вне спорта. Все турниры под запись. Меня попросили приехать к восьми вечера, а дрался я уже в четыре часа ночи. И посидеть негде»
Иван Штырков сравнил MMA-промоушены.
«Отличие Hardcore FC от остальных лиг?
UFC – эталон. Хорошо, RCC стремится к такому качеству тайминга, отношению к бойцам, организационным моментам. Есть куда стремиться. В ACA также. Rizin тоже. И один раз я боксировал в Hardcore, но там другой формат турниров. Там спорт вне спорта. Все турниры под запись.
Меня попросили приехать к восьми вечера, а дрался я уже в четыре часа ночи. И не было никаких мест, где посидеть. Такая особенность организации», – сказал боец лиги RCC Иван Штырков.
Напомним, сегодня Штырков подерется с Шамилем Гамзатовым в соглавном событии RCC 22.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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