Штырков – о Hardcore FC: «Там спорт вне спорта. Все турниры под запись. Меня попросили приехать к восьми вечера, а дрался я уже в четыре часа ночи. И посидеть негде»

Иван Штырков сравнил MMA-промоушены.

«Отличие Hardcore FC от остальных лиг?

UFC – эталон. Хорошо, RCC стремится к такому качеству тайминга, отношению к бойцам, организационным моментам. Есть куда стремиться. В ACA также. Rizin тоже. И один раз я боксировал в Hardcore, но там другой формат турниров. Там спорт вне спорта. Все турниры под запись.

Меня попросили приехать к восьми вечера, а дрался я уже в четыре часа ночи. И не было никаких мест, где посидеть. Такая особенность организации», – сказал боец лиги RCC Иван Штырков .

Напомним, сегодня Штырков подерется с Шамилем Гамзатовым в соглавном событии RCC 22.

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