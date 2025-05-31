Пенья – о Харрисон: «Мне все равно, сколько Кайла говорит, что она чиста. Армстронг тоже так делал. Мне не нравится система допинг-тестирования»

Чемпионка UFC Пенья привела в пример русских, обвиняя Харрисон в допинге.

«Мне не нравится, как сейчас работает система тестирования. Я думаю, что она гораздо более слаба, чем когда-либо прежде.

Кайлу не ловили на допинге? Люди так говорят, будто никогда не было олимпийца, пойманного на стероидах. Достаточно посмотреть фильм «Икар», где вы увидите, на что русские и другие команды пошли бы, чтобы пройти допинг-тесты, ведь они знают, что результаты оказались бы положительными. Люди, занимающиеся подобными вещами, очень умны. Они знают, когда и что делать.

С 2013 года в UFC никогда не было темы о том, что использует мой соперник. Это первый и единственный раз. Не только я так думаю. Заставьте Харрисон ответить – полагаю, все видят то же самое, но я говорю это вслух, а вы, ребята, приносите вопросы. Задайте их ей.

Мне все равно, сколько Кайла говорит, что она чиста. Лэнс Армстронг тоже так делал, и вы поверили ему каждый раз, когда он так сказал. Но оказалось, что все наоборот», – сказала чемпионка UFC в легчайшем весе Джулианна Пенья .

Напомним, Харрисон и Пенья подерутся в титульном бою на UFC 316. Поединок пройдет в ночь на 8 июня.

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