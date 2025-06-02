Ян – о титульном поединке: «Не знаю, когда это случится. Нужно побеждать, а там уж UFC решит»

Петр Ян не знает, когда получит титульный бой.

«Есть ли понимание, когда подерусь за титул? Не знаю, не могу сказать. Нужно побеждать, а там уж UFC решит.

Не все понимают, как устроена эта система. Шон О’Мэлли проиграл крайний бой. Теперь у него реванш. А я после крайнего поражения выиграл уже два поединка. Но есть разные факторы: популярность... и так далее», – сказал экс-чемпион UFC Петр Ян .

Ожидается, что Ян проведет бой против Маркуса Макги в Абу-Даби 26 июля.

Ян – о реванше Двалишвили и О’Мэлли: «Мераб победит. 70 на 30 в его пользу»

Новый соперник Яна – скейтбордист с четырьмя боями в UFC. А зачем с ним вообще драться?