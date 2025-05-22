4

Эдди Хирн: «То, что Пакьяо борется за титул чемпиона мира – это дичь»

Эдди Хирн прокомментировал бой Мэнни Пакьяо против Марио Барриоса.

«То, что Пакьяо борется за титул чемпиона мира – это дичь. Пять лет вне бокса... Но таков бокс, таков бизнес, мы это понимаем», – сказал промоутер Эдди Хирн.

Марио Барриос проведет титульную защиту против Мэнни Пакьяо. Поединок за пояс чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе состоится 19 июля и возглавит боксерский вечер в Лас-Вегасе.

Пакьяо шарашит в зале даже в 46 – ради этого вернул легендарного тренера

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: FightHype
logoЭдди Хирн
logoбокс
logoМэнни Пакьяо
logoМарио Барриос
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Официально: Барриос проведет титульную защиту против Пакьяо 19 июля
221 мая, 12:45Фото
Пакьяо шарашит в зале даже в 46 – ради этого вернул легендарного тренера
921 мая, 12:15
Хирн – о бое Канело и Кроуфорда: «У Теренса невероятная вера в себя»
20 мая, 13:03
Главные новости
Джонс обратился к Аспиналлу: «Закрой рот и делай, что тебе говорят»
2 минуты назад
Генри Сехудо: «Хабиб и Конор – единственные, кому удалось подружиться с Уайтом»
22 минуты назад
Евлоев – Волкановски: «Спасибо за стремление подраться со мной. Надеюсь, мы встретимся в декабре»
сегодня, 09:50
Бриедис считает, что Усик должен был завершить карьеру после первого боя с Фьюри: «Нужно уходить красиво – есть такая песня»
3сегодня, 09:30
Соннен – Махачеву: «Если мне понадобится твое мнение, я из тебя его выбью»
10сегодня, 09:00
Царукян согласен подраться с Пимблеттом: «У меня станет больше фанатов из Великобритании»
7сегодня, 08:45
Махачев ответил Соннену: «Погоня за хайпом – не то же самое, что стремление к величию. Средненькому бойцу не понять»
8сегодня, 07:55
Евлоев сообщил, что выступит на турнире в Абу-Даби: «Увидимся в июле!»
6сегодня, 07:20
Календарь боев в MMA и боксе в мае-2025
95сегодня, 07:00
UFC проведет турнир в Шанхае впервые с 2017 года
вчера, 17:20
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
25 ноября 2024, 11:21