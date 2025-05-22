Эдди Хирн: «То, что Пакьяо борется за титул чемпиона мира – это дичь»
Эдди Хирн прокомментировал бой Мэнни Пакьяо против Марио Барриоса.
«То, что Пакьяо борется за титул чемпиона мира – это дичь. Пять лет вне бокса... Но таков бокс, таков бизнес, мы это понимаем», – сказал промоутер Эдди Хирн.
Марио Барриос проведет титульную защиту против Мэнни Пакьяо. Поединок за пояс чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе состоится 19 июля и возглавит боксерский вечер в Лас-Вегасе.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: FightHype
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