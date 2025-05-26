Фредди Роуч: «Не хочу, чтобы Пакьяо возвращался на ринг. Он уже написал свою историю»
«Я действительно не хочу, чтобы Мэнни возвращался на ринг. Он уже написал свою историю, сделал все, что мог. Но он сказал: «У меня есть еще один бой. Я просто хочу показать миру, что был и остаюсь настоящим».
Недавно я сидел на шоу вместе с Мэнни и его женой. Она сказала, что хочет увидеть его еще в одном бою. Это самое необычное, что я слышал. Она всегда призывала его закончить, уйти на пенсию.
Мы пошли на бой с тем, над кем Мэнни может доминировать. Думаю, ему это удастся», – сказал тренер Фредди Роуч.
Ранее стало известно, что 19 июля Мэнни Пакьяо подерется с Марио Барриосом за пояс чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.
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