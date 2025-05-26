Фредди Роуч: «Не хочу, чтобы Пакьяо возвращался на ринг. Он уже написал свою историю»

Тренер Фредди Роуч был против возвращения Мэнни Пакьяо .

«Я действительно не хочу, чтобы Мэнни возвращался на ринг. Он уже написал свою историю, сделал все, что мог. Но он сказал: «У меня есть еще один бой. Я просто хочу показать миру, что был и остаюсь настоящим».

Недавно я сидел на шоу вместе с Мэнни и его женой. Она сказала, что хочет увидеть его еще в одном бою. Это самое необычное, что я слышал. Она всегда призывала его закончить, уйти на пенсию.

Мы пошли на бой с тем, над кем Мэнни может доминировать. Думаю, ему это удастся», – сказал тренер Фредди Роуч .

Ранее стало известно, что 19 июля Мэнни Пакьяо подерется с Марио Барриосом за пояс чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.

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