0

Фредди Роуч: «Не хочу, чтобы Пакьяо возвращался на ринг. Он уже написал свою историю»

Тренер Фредди Роуч был против возвращения Мэнни Пакьяо .

«Я действительно не хочу, чтобы Мэнни возвращался на ринг. Он уже написал свою историю, сделал все, что мог. Но он сказал: «У меня есть еще один бой. Я просто хочу показать миру, что был и остаюсь настоящим».

Недавно я сидел на шоу вместе с Мэнни и его женой. Она сказала, что хочет увидеть его еще в одном бою. Это самое необычное, что я слышал. Она всегда призывала его закончить, уйти на пенсию.

Мы пошли на бой с тем, над кем Мэнни может доминировать. Думаю, ему это удастся», – сказал тренер Фредди Роуч.

Ранее стало известно, что 19 июля Мэнни Пакьяо подерется с Марио Барриосом за пояс чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.

Как там дела у Фьюри на пенсии? Чиллит на озере Комо и уверен, что ему больше «нечего доказывать»

Пакьяо шарашит в зале даже в 46 – ради этого вернул легендарного тренера

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Boxing Scene
logoФредди Роуч
logoбокс
logoМэнни Пакьяо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Эдди Хирн: «То, что Пакьяо борется за титул чемпиона мира – это дичь»
522 мая, 18:04
Официально: Барриос проведет титульную защиту против Пакьяо 19 июля
221 мая, 12:45Фото
Пакьяо – о 16-летней разнице в возрасте с Барриосом: «Не переживаю об этом. Победа над ним очень важна для меня»
419 мая, 11:04
Главные новости
Генри Сехудо победил Кайрата Ахметова в схватке по грэпплингу
вчера, 18:12
Тони Белью: «Отдаю должное Дюбуа. Если бы мне предложили реванш с Усиком, я бы убежал как можно дальше»
1вчера, 17:06
Али Абдель-Азиз: «Еще две защиты титула – и Махачев станет величайшим в истории»
11вчера, 16:44
Би Джей Пенна арестовали за «жестокое обращение с членами семьи». Он заявлял, что его мать подменили другим человеком
10вчера, 16:30
Пол Малиньяджи: «Пакьяо принимал допинг, все знали это. Его просто не поймали»
5вчера, 15:40
Тони Фергюсон: «Скоро новости о бое с Дэнисом»
вчера, 15:32
Камил Гаджиев: «Если Евлоев выиграет у Пико и ему не дадут титульник, это будет беспредел»
9вчера, 13:04
Джошуа может подписать контракт на три боя в Саудовской Аравии
вчера, 12:39
Александр Шлеменко: «Бой с Белазом для меня не выгодный, разве что рты заткнуть кому-то»
1вчера, 12:15
Камил Гаджиев: «Хамзату будет тяжело эмоционально в бою за титул. Будет давить ответственность, а иностранцы такого не чувствуют»
4вчера, 11:36
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
25 ноября 2024, 11:21