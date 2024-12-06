Петр Ян проведет бой против Маркуса Макги в Абу-Даби 26 июля (Cageside Press)

Бой в легчайшем весе между Петром Яном и Маркусом Макги состоится на турнире UFC в Абу-Даби.

Макги выступает в UFC с 2023 года – за это время он выиграл четыре боя из четырех. Он занимает 13-е место в рейтинге легчайшего дивизиона.

Ян в последнем бою единогласным решением судей победил Дейвисона Фигейредо.

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