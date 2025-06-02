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Милохин – о питании: «Ем чаще, но меньше, чтобы сбросить вес. Мама тренера все знает»

Даня Милохин признался, что ест у мамы тренера по боксу.

«Тренер со мной работает бесплатно. Мы нашли людей, которые поверили в это дело – они тоже помогают бесплатно. Свели траты к минимуму.

Сейчас у меня специальное питание, чтобы подсбросить вес. А так, это просто здоровая разнообразная еда. Сейчас я вешу 69 кг, а нужно 66,7. Для этого надо есть меньше, но чаще. Меньше жареного, сладкого, больше вареного. Мама Зорика Степаняна (тренер Милохина) все знает – она же жена боксера и мама боксера-тренера.

Сегодня вот совсем не ел сладкого, немного кружится голова. А в целом ем на 70%, то есть наедаюсь не до конца. Чувствую небольшую сытость – останавливаюсь. Хотя обычно объедаюсь так, что не могу встать из-за стола», – сказал блогер Даня Милохин в интервью Спортс″.

Полное интервью с Даней Милохиным читайте здесь.

Даня Милохин: «Когда я победил в Молдавии, в гостинице увидел фотографию разбитого лица соперника – клянусь, заплакал. Мне стало жалко парня – что я так агрессивно его забил»

Милохин мечтает стать профи в боксе: «Хочется выступать в MGM Grand. Пиковая точка? Бой с Дэвисом или Гарсией»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
Даня Милохин
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