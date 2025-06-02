Даня Милохин: «Когда я победил в Молдавии, в гостинице увидел фотографию разбитого лица соперника – клянусь, заплакал. Мне стало жалко парня – что я так агрессивно его забил»

Даня Милохин признался, что заплакал, увидев лицо своего соперника после боя.

«Первый бой закончился за полторы минуты, потому что я испугался.

Соперник налетел, я испугался и просто его забил – не боксировал, а просто дрался. Многие говорили, что бой куплен, но нет – все по-настоящему.

Что ощущаю, когда вырубаю людей? Конечно, я еще не выключал людей так, чтобы они падали и засыпали. Думаю, это чуть другие эмоции. Когда я чувствую, что сильнее человека в ринге, у меня прилив энергии, готов его разорвать.

А после боя... Когда я победил в Молдавии, лежал с девушкой в гостинице и увидел фотографию разбитого лица соперника – клянусь, заплакал. Мне стало жалко парня, что я так агрессивно его забил. Грустновато.

Я же никогда не дрался на улице. У меня вызывало дрожь кому-то причинить вред или поссориться. Один раз ударил друга и столько перед ним извинялся. Я неконфликтный, но это спорт, тут все по-другому: выхожу бить соперника, он выходит бить меня, не имею права распускать слюни. Я должен забить противника, чтобы у него не было шансов», – сказал блогер Даня Милохин в интервью Спортс″.

Напомним, Милохин дебютировал в боксе победой техническим нокаутом в первом раунде над Аджмалом Ханом из Индии. Поединок состоялся в Дубае в феврале 2024-го. В марте этого года Даня нокаутировал молдавского боксера Василе Жосана в четвертом раунде поединка на вечере бокса FEA Championship в Кишиневе.

Полное интервью с Даней Милохиным читайте здесь .

Милохин дебютировал в боксе – победой нокаутом в первом раунде. Спел на ринге гимн России