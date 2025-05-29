Лишь 1 из 8 титульных боев UFC в 2025-м закончился досрочно. 1.96 – два ближайших титульника дойдут до судейских решений

Букмекеры считают, что ближайшие титульные бои в UFC дойдут до судейских решений.

В 2025 году лишь один из 8 титульных поединков промоушена завершился досрочно – Ислам Махачев победил удушающим приемом в первом раунде против Ренато Мойкано на UFC 311. Изначально соперником россиянина должен был стать Арман Царукян, но он выбыл из-за травмы.

Следующие титульные бои пройдут в ночь на 8 июня на UFC 316 в легчайших весах: Мераб Двалишвили подерется с Шоном О’Мэлли, а Джулианна Пенья – против Кайлы Харрисон.

Букмекеры дают коэффициент 1.96 на то, что оба боя дойдут до судейских решений.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис