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Царукян готов страховать поединки Топурия – Оливейра и Порье – Холлоуэй: «Однозначно, даже на очень коротком уведомлении. Мне нужно рискнуть»

Арман Царукян готов принять на коротком уведомлении два поединка.

«Не знаю, буду ли страховать титульный бой в легком весе, но если предложат, то однозначно соглашусь. Даже на очень коротком уведомлении.

Аналогично по поединку Порье и Холлоуэя. Мне сейчас нужно рискнуть. Я получил травму, которая была неправильно истолкована. Теперь мне просто нужно вернуться на правильный путь, поэтому я буду делать все, что скажет UFC», – сказал боец UFC Арман Царукян.

Напомним, Илия Топурия и Чарльз Оливейра подерутся за вакантный пояс легкого веса в ночь на 29 июня. Дастин Порье и Макс Холлоуэй подерутся за титул BMF в ночь на 20 июля.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
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