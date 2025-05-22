Александр Волков: «Было удивительно, что Павлович дал согласие на бой со мной»

Александр Волков рассказал о бое против Сергея Павловича.

«К тому моменту Павлович находился выше меня в рейтинге. И для UFC мой отказ подраться с кем-то из топа дивизиона означал бы, что я не хочу двигаться дальше и хочу получить более слабого соперника. Да, тогда я уже несколько раз отказывался от поединков с соперниками ниже меня в рейтинге, так как дружил с парнями. Но я не могу иметь такие отношения со всем дивизионом.

Этот поединок не сильно был нужен мне и Сергею. Произошло недопонимание сторон. Но в целом в каждой шутке есть доля шутки. Также в недопонимании есть часть желания проверить друг друга в боях.Ко многим поединкам Сергей проходил тренировочный лагерь в нашем зале. А на одном из боев его секундировали мои тренера. Я искренне за него болел, всегда помогал, давал какие-то советы.

Поэтому для меня было удивительно, что он дал согласие на бой, поскольку ему отказаться от поединка с соперником, который стоит ниже его в рейтинге, проще. У него был выбор из 10 человек в рейтинге, с кем он мог бы подраться, а у меня – три человека из топ-3 весовой, двое из которых не дерутся. Поэтому я ждал, что он откажется», – сказал боец UFC Александр Волков.

Сергей Павлович проиграл Волкову единогласным решением судей в соглавном поединке UFC Saudi Arabia в июне-2024.

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