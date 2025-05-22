Андрей Пуляев подерется с Ником Клейном 2 августа на UFC Vegas 108
Российский средневес UFC Андрей Пуляев следующий бой проведет 2 августа.
Андрей Пуляев следующий бой проведет 2 августа в Лас-Вегасе (США) против американца Ника Клейна на UFC Vegas 108.
Пуляев последний бой провел в марте, проиграв единогласным решением судей Кристиану Лерою Дункану.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм журналиста Марселя Дорфа
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