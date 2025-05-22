Андрей Пуляев подерется с Ником Клейном 2 августа на UFC Vegas 108

Российский средневес UFC Андрей Пуляев следующий бой проведет 2 августа.

Андрей Пуляев следующий бой проведет 2 августа в Лас-Вегасе (США) против американца Ника Клейна на UFC Vegas 108.

Пуляев последний бой провел в марте, проиграв единогласным решением судей Кристиану Лерою Дункану.

Хасбик бомбит на шоу в Таиланде: укусил за ногу Яна и побил толпу бойцов палкой