Стивен Томпсон: «Люди смотрят на меня свысока, потому что мне 41 год. Но в 41 я чувствую себя так же хорошо, как и в 25»
Стивен Томпсон рассказал, что в 41 год чувствует себя на 25.
«Люди смотрят на меня свысока, потому что мне 41 год. Но в 41 я чувствую себя так же хорошо, как и в 25. У меня нет тяжелых травм. Я разумно подхожу к тренировкам. Я такой же быстрый. Такой же ловкий. Я совершенствуюсь во всех аспектах игры», – сказал боец UFC Стивен Томпсон.
Томпсон выступает в UFC с 2012 года. 6 октября на UFC 307 он проведет бой против Хоакина Бакли.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: MMA Fighting
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