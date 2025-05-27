Александр Шлеменко: «Бой с Белазом для меня не выгодный, разве что рты заткнуть кому-то»

Александр Шлеменко удивлен, что Белаз согласился на поединок с ним.

«Конечно, не хотелось бы драться с теми, кто старше меня. Потому что у нас есть любители сразу сказать: ну все – привезли старика в качестве жертвы. Но вообще по возрасту бойца оценивать очень опрометчиво. Главное – какой боец, в каких он сейчас кондициях. Для меня бой с Белазом – это не очень выгодный бой. Дивиденды от победы не очень большие. Разве что рты заткнуть кому-то. Но на каждый роток не накинешь платок. Я о другом думал, когда мне предложили эту кандидатуру.

Я удивился, что человек собрался со мной драться. Знаю, что он с клуба «Александр Невский», знаю, что его поддерживает «Русская община». Это меня удивило. Но когда мне сказали, что он готов драться и запишет вызов, я сказал: «Ну, давайте», – сказал боец RCC Александр Шлеменко.

31 мая Шлеменко подерется с Владом «Белазом» Ковалевым в главном событии турнира RCC 22.

Александр Шлеменко: «Сорвались Мусаси, Рокхолд, Тилл. Исмаилов не хочет драться, выбрал сидеть на обочине»