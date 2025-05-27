1

Александр Шлеменко: «Бой с Белазом для меня не выгодный, разве что рты заткнуть кому-то»

Александр Шлеменко удивлен, что Белаз согласился на поединок с ним.

«Конечно, не хотелось бы драться с теми, кто старше меня. Потому что у нас есть любители сразу сказать: ну все – привезли старика в качестве жертвы. Но вообще по возрасту бойца оценивать очень опрометчиво. Главное – какой боец, в каких он сейчас кондициях. Для меня бой с Белазом – это не очень выгодный бой. Дивиденды от победы не очень большие. Разве что рты заткнуть кому-то. Но на каждый роток не накинешь платок. Я о другом думал, когда мне предложили эту кандидатуру.

Я удивился, что человек собрался со мной драться. Знаю, что он с клуба «Александр Невский», знаю, что его поддерживает «Русская община». Это меня удивило. Но когда мне сказали, что он готов драться и запишет вызов, я сказал: «Ну, давайте», – сказал боец RCC Александр Шлеменко.

31 мая Шлеменко подерется с Владом «Белазом» Ковалевым в главном событии турнира RCC 22.

Александр Шлеменко: «Сорвались Мусаси, Рокхолд, Тилл. Исмаилов не хочет драться, выбрал сидеть на обочине»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
logoВлад Ковалев
logoMMA
RCC
logoАлександр Шлеменко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Шлеменко: «Сорвались Мусаси, Рокхолд, Тилл. Исмаилов не хочет драться, выбрал сидеть на обочине»
4вчера, 10:09
Александр Шлеменко: «Политическую карьеру не рассматриваю. Но на благо России я как работал, так и буду работать»
3вчера, 07:20
Экс-боец UFC Олейник о словах Шлеменко про Овечкина: «У каждого свои плюсы и минусы: кто-то мировая звезда, но пьет пиво, кто-то не имеет Бога в сердце, но великолепный организатор»
116 мая, 20:22
Главные новости
Генри Сехудо победил Кайрата Ахметова в схватке по грэпплингу
вчера, 18:12
Тони Белью: «Отдаю должное Дюбуа. Если бы мне предложили реванш с Усиком, я бы убежал как можно дальше»
1вчера, 17:06
Али Абдель-Азиз: «Еще две защиты титула – и Махачев станет величайшим в истории»
11вчера, 16:44
Би Джей Пенна арестовали за «жестокое обращение с членами семьи». Он заявлял, что его мать подменили другим человеком
10вчера, 16:30
Пол Малиньяджи: «Пакьяо принимал допинг, все знали это. Его просто не поймали»
5вчера, 15:40
Тони Фергюсон: «Скоро новости о бое с Дэнисом»
вчера, 15:32
Камил Гаджиев: «Если Евлоев выиграет у Пико и ему не дадут титульник, это будет беспредел»
9вчера, 13:04
Джошуа может подписать контракт на три боя в Саудовской Аравии
вчера, 12:39
Камил Гаджиев: «Хамзату будет тяжело эмоционально в бою за титул. Будет давить ответственность, а иностранцы такого не чувствуют»
4вчера, 11:36
Тренер Мераба Двалишвили: «Вам придется его убить, чтобы не допустить к бою»
2вчера, 10:24
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
25 ноября 2024, 11:21