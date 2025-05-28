Дмитрий Бивол: «Слабоват я в трэш-токе, мне некомфортно. Не хочу казаться другим человеком»

Дмитрий Бивол рассказал о своем отношении к трэш-току.

«Слабоват я в трэш-токе, мне некомфортно. Иногда меня пытаются убедить что-то сказать, иногда соглашаюсь, когда не сильно на горло себе наступаю. Но глобально, не хочу казаться другим человеком, хочу оставаться самим собой.

Лучше пожертвую большим числом подписчиков в соцсетях, например, но останусь в согласии с собой – это ощущение самое прекрасное для человека. Ты можешь быть миллионером, миллиардером, но не будешь счастлив, если внутри нет гармонии», – сказал чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

Бивол (24-1) в последний раз дрался в феврале, когда победил Артура Бетербиева решением большинства судей.

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