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Дмитрий Бивол: «Слабоват я в трэш-токе, мне некомфортно. Не хочу казаться другим человеком»

Дмитрий Бивол рассказал о своем отношении к трэш-току.

«Слабоват я в трэш-токе, мне некомфортно. Иногда меня пытаются убедить что-то сказать, иногда соглашаюсь, когда не сильно на горло себе наступаю. Но глобально, не хочу казаться другим человеком, хочу оставаться самим собой.

Лучше пожертвую большим числом подписчиков в соцсетях, например, но останусь в согласии с собой – это ощущение самое прекрасное для человека. Ты можешь быть миллионером, миллиардером, но не будешь счастлив, если внутри нет гармонии», – сказал чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Бивол (24-1) в последний раз дрался в феврале, когда победил Артура Бетербиева решением большинства судей.

Дмитрий Бивол: «UFC – монополист. Поэтому бойцы ММА зарабатывают в разы меньше боксеров»

Бивол – о мотивации: «Есть глобальная – реализовать себя как мужчину»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Forbes
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