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Александр Шлеменко: «Политическую карьеру не рассматриваю. Но на благо России я как работал, так и буду работать»

Александр Шлеменко рассказал, хочет ли пойти в политику.

«Знаете, что самое смешное? Что бы я ни сделал – нашел деньги на новую площадку, провел мастер-класс для детей, да что угодно – на протяжении последних 15 лет читаю комментарии: «К выборам готовится, хочет в кресло сесть». Хотя мы просто делаем от души, не под выборы. Мне в данный момент никакие корочки, должности и кресла не нужны, чтобы быть полезным для страны, для региона.

На данный момент я политическую карьеру для себя не рассматриваю. Что будет завтра – не знаю. Но на благо России я как работал, так и буду работать при любом раскладе. При этом политикой интересоваться надо, в общественной жизни участвовать надо. В древности тех, кто не участвовал в общественной жизни и жил сам по себе, называли идиотами», – сказал боец RCC Александр Шлеменко.

Шлеменко о том, что Овечкин пьет пиво после игр: «Плохо, люди берут пример. Кто-то контролирует себя, а сколько тех, кто дичь исполняет, в пьяном состоянии может ребенка своего сварить, в остановки влетает?!»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
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