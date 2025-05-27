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Александр Шлеменко: «Сорвались Мусаси, Рокхолд, Тилл. Исмаилов не хочет драться, выбрал сидеть на обочине»

Александр Шлеменко сказал, что несколько бывших бойцов UFC отказались от боя.

«Были другие варианты. И было разочарование, что с ними не получилось. Сорвались Гегард Мусаси, Люк Рокхолд, Даррен Тилл. И было еще несколько вариантов. В итоге оказалось, что RCC проводит бой Ковалева и Мясникова – и оба не скрывают, что хотят со мной подраться. Выявили, кто из них сильнее, и сделали мне бой с ним.

У нас с Мусаси была история. Реванш был бы бомбой. Рокхолд – бывший чемпион UFC, можно было зацепить международную аудиторию. А с кем драться из россиян? Магомед Исмаилов не хочет со мной драться. Он выбрал позицию сидеть на обочине. Магомед готов сделать все, чтобы мне не дать этой возможности. Он тупо не соглашается на бой со мной», – сказал боец RCC Александр Шлеменко.

31 мая Шлеменко подерется с Владом «Белазом» Ковалевым в главном событии турнира RCC 22.

Александр Шлеменко: «Политическую карьеру не рассматриваю. Но на благо России я как работал, так и буду работать»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
RCC
logoЛюк Рокхолд
logoГегард Мусаси
logoАлександр Шлеменко
logoMMA
logoДаррен Тилл
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