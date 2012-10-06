Стал известен следующий соперник Вячеслава Борщева.

Журналист Eurosport Марсель Дорфф сообщает, что им станет 30-летний американец Терренс Маккинни.

Маккинни в феврале нокаутировал Дамира Хаджовича. Всего у него 16 побед и семь поражений.

Борщев в феврале проиграл австралийцу Тому Нолану . На его счету восемь побед, пять поражений и ничья.

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Терренс Маккинни: «Сделайте бои Шавката с Белалом и Гэрри с Брэди. Лучший выйдет на пару Маддалена – Махачев. В легком весе за титул должны драться Топурия и Оливейра»