Конор хочет купить OnlyFans: «Веду серьезные переговоры»

Конор Макгрегор хочет купить онлайн-платформу OnlyFans.

«Веду серьезные переговоры о покупке OnlyFans», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор .

OnlyFans – онлайн-платформа для создания и распространения контента по подписке. Ранее стало известно, что ведутся переговоры о продаже сервиса группе инвесторов за $8 млрд.

Нейт Диаз отказался от роли в фильме «Дом у дороги», которую сыграл Макгрегор: «Когда сказали, что героем будет Джилленхол, я ответил: «Не пойду в кино, где нужно проиграть «Горбатой горе»

Уайт – о Коноре: «Он не собирается драться в ближайшее время. Я давненько с ним не разговаривал»