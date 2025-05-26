Конор хочет купить OnlyFans: «Веду серьезные переговоры»
Конор Макгрегор хочет купить онлайн-платформу OnlyFans.
«Веду серьезные переговоры о покупке OnlyFans», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
OnlyFans – онлайн-платформа для создания и распространения контента по подписке. Ранее стало известно, что ведутся переговоры о продаже сервиса группе инвесторов за $8 млрд.
Нейт Диаз отказался от роли в фильме «Дом у дороги», которую сыграл Макгрегор: «Когда сказали, что героем будет Джилленхол, я ответил: «Не пойду в кино, где нужно проиграть «Горбатой горе»
Уайт – о Коноре: «Он не собирается драться в ближайшее время. Я давненько с ним не разговаривал»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Деймона Мартина
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