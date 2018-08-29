Тони Фергюсон может перейти в NFL.

«Да, мы действительно ведем переговоры с лигой NFL. На данный момент получили от них предложение, рассматриваем его. У нас есть несколько вариантов на дальнейшее продолжение карьеры Тони», – сообщил сотрудник компании Vayner Sports, представляющей интересы экс-бойца UFC Тони Фергюсона .

30 апреля появилась информация , что Фергюсону предложили бой в главном событии турнира NFL 3, который пройдет 31 мая в Ингушетии.

В январе 41-летний Фергюсон подписал контракт с GFL.

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