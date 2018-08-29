Представитель Тони Фергюсона – об интересе NFL: «Получили предложение, рассматриваем»
Тони Фергюсон может перейти в NFL.
«Да, мы действительно ведем переговоры с лигой NFL. На данный момент получили от них предложение, рассматриваем его. У нас есть несколько вариантов на дальнейшее продолжение карьеры Тони», – сообщил сотрудник компании Vayner Sports, представляющей интересы экс-бойца UFC Тони Фергюсона.
30 апреля появилась информация, что Фергюсону предложили бой в главном событии турнира NFL 3, который пройдет 31 мая в Ингушетии.
В январе 41-летний Фергюсон подписал контракт с GFL.
Фергюсон – об уходе из UFC: «Это огромное облегчение – двигаться дальше»
Почему Тони Фергюсон закончился и мог ли он на пике справиться с Хабибом?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости