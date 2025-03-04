Фергюсон – об уходе из UFC: «Это огромное облегчение – двигаться дальше»
Тони Фергюсон высказался об уходе из UFC.
«Собрал все вещи, связанные с UFC, упаковал их в мешки. Это было самое сложное для меня. Мне понадобилось несколько дней, чтобы свыкнуться.
Весь этот процесс не был разочарованием, но стал для меня уроком. Во-первых, я многое понял о том, как нужно вести дела. Во-вторых, как относиться к окружению. В-третьих, как планировать будущее. Это огромное облегчение – двигаться дальше», – сказал Тони Фергюсон.
Фергюсон последний бой провел в августе-2024, проиграв удушающим приемом в первом раунде Майклу Кьезе.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
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