Тони Фергюсон: «Лучший в истории, чемпион GFL. Только чемпионское дерьмо»

Тони Фергюсон намерен стать чемпионом GFL в легком весе.

«Лучший в истории. Овцы даже понятия не имеют. Я иду за всем легким дивизионом. Чемпион GFL, только чемпионское дерьмо», − написал в соцсетях боец ММА Тони Фергюсон, подписавший контракт с лигой GFL.

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