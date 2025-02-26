Тони Фергюсон: «Лучший в истории, чемпион GFL. Только чемпионское дерьмо»
Тони Фергюсон намерен стать чемпионом GFL в легком весе.
«Лучший в истории. Овцы даже понятия не имеют. Я иду за всем легким дивизионом. Чемпион GFL, только чемпионское дерьмо», − написал в соцсетях боец ММА Тони Фергюсон, подписавший контракт с лигой GFL.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Тони Фергюсона
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