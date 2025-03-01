Тони Фергюсон проведет бой с Диллоном Дэнисом на GFL
Тони Фергюсон проведет бой в Global Fight League против Диллона Дэниса.
Дата и место проведения боя пока не сообщается.
Фергюсон последний бой проводил в августе-2024, проиграв удушающим приемом в первом раунде Майклу Кьезе.
Новый конкурент UFC – странная лига, которая соберет легенд MMA и брата Хабиба. Это что вообще такое?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: GFL
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