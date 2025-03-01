Тони Фергюсон проведет бой с Диллоном Дэнисом на GFL

Тони Фергюсон проведет бой в Global Fight League против Диллона Дэниса.

Дата и место проведения боя пока не сообщается.

Фергюсон последний бой проводил в августе-2024, проиграв удушающим приемом в первом раунде Майклу Кьезе.

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