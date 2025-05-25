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Тренер Альдо – об уходе Жозе из UFC: «Невозможно отрицать, что он величайший полулегковес всех времен»

Тренер Жозе Альдо считает его лучшим бойцом полулегкого веса в истории.

«Весьма трудно стать чемпионом крупнейшей в мире организации. Удержать титул еще сложнее. Ты становишься целью. Весь дивизион преследует тебя. Если вы моргнете дважды, они это увидят. Вы делаете два шага в левую сторону каждый раз, когда наносите удар, а они все видят. Каждый противник все лучше готов, чтобы тебя поймать. Нелегко так долго оставаться на вершине.

Спустя 10 лет мы проиграли Конору Макгрегору – бой, который легко мог бы стать победным. Он нанес один удар, который решил исход боя.

Но Жозе продолжал верить и снова стал чемпионом. Невозможно отрицать, что Альдо – величайший полулегковес всех времен. И навсегда им останется. Даже если кому-то удастся его превзойти, он был первым», – сказал тренер Андре Педернейрас.

Альдо семь раз защищал титул полулегкого веса UFC. В 2020-м он проиграл Петру Яну поединок за пояс легчайшего веса.

18 мая Альдо объявил о завершении карьеры.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
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