Джон Джонс: «Я заработал миллионы, ушел из спорта по своему желанию, стал отличным отцом, вдохновил людей по всему миру»
Джон Джонс ответил на комментарий в соцсетях.
В комментариях Джонсу написали: «Твое наследие разрушено».
«Джон Джонс – самый молодой чемпион в истории UFC. Самый доминирующий, дольше всех удерживал титул. Заработал миллионы, ушел из спорта по своему желанию, превратил гонорары за бои в успешный бизнес. Стал отличным отцом, вдохновил людей по всему миру. Да уж, ужасное наследие», – написал чемпион UFC Джон Джонс.
Джон Джонс владеет титулом тяжелого веса с марта 2023-го, когда он победил Сирила Гана в главном событии UFC 285. В ноябре 2024-го он защитил пояс, победив Стипе Миочича.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bjpenn
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