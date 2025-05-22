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Джон Джонс: «Я заработал миллионы, ушел из спорта по своему желанию, стал отличным отцом, вдохновил людей по всему миру»

Джон Джонс ответил на комментарий в соцсетях.

В комментариях Джонсу написали: «Твое наследие разрушено».

«Джон Джонс – самый молодой чемпион в истории UFC. Самый доминирующий, дольше всех удерживал титул. Заработал миллионы, ушел из спорта по своему желанию, превратил гонорары за бои в успешный бизнес. Стал отличным отцом, вдохновил людей по всему миру. Да уж, ужасное наследие», – написал чемпион UFC Джон Джонс.

Джон Джонс владеет титулом тяжелого веса с марта 2023-го, когда он победил Сирила Гана в главном событии UFC 285. В ноябре 2024-го он защитил пояс, победив Стипе Миочича.

Джон Джонс: «Я закончил, с меня хватит»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bjpenn
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