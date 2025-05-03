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Вечер бокса в Нью-Йорке: Гарсия проиграл Ромеро, Хейни победил Рамиреса и другие бои

В ночь со 2 на 3 мая в Нью-Йорке (США) состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел поединок за пояс чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе между Райаном Гарсией (24-2) и Роландо Ромеро (17-2).

Ромеро победил единогласным решением судей (115-113, 118-109, 115-113).

Другие бои турнира:

  • Дэвин Хейни (32-0) победил Хосе Рамиреса (29-3) единогласным решением судей (119-109, 119-109, 118-110);

  • Теофимо Лопес (22-1) победил Арнольда Барбозу (32-1) единогласным решением судей (118-110, 116-112, 116-112);

  • Рейто Цуцуми (1-0) победио Леваля Уиттингтона (1-3-1) единогласным решением судей (60-54, 60-54, 58-56).

WBA объявила, что поединок Гарсии и Ромеро получит титульный статус

На Райана Гарсию подали в суд из-за срыва показательного боя в Японии

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoТеофимо Лопес
logoДэвин Хейни
logoХосе Карлос Рамирес
logoРайан Гарсия
logoбокс
logoРоландо Ромеро
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