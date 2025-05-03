Вечер бокса в Нью-Йорке: Гарсия проиграл Ромеро, Хейни победил Рамиреса и другие бои

В ночь со 2 на 3 мая в Нью-Йорке (США) состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел поединок за пояс чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе между Райаном Гарсией (24-2) и Роландо Ромеро (17-2).

Ромеро победил единогласным решением судей (115-113, 118-109, 115-113).

Другие бои турнира:

Дэвин Хейни (32-0) победил Хосе Рамиреса (29-3) единогласным решением судей (119-109, 119-109, 118-110);

Теофимо Лопес (22-1) победил Арнольда Барбозу (32-1) единогласным решением судей (118-110, 116-112, 116-112);

Рейто Цуцуми (1-0) победио Леваля Уиттингтона (1-3-1) единогласным решением судей (60-54, 60-54, 58-56).

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