Дэвин Хейни перейдет в полусредний дивизион

Дэвин Хейни хочет перейти в полусредний дивизион.

«Настало время перейти в полусредний вес, мое тело готово», – сказал Дэвин Хейни .

Дэвин Хейни подерется с Хосе Рамиресом 2 мая в Нью-Йорке. Пока неизвестно, в какой весовой категории пройдет бой.

Хейни и Гарсия согласовали условия для реванша (журналистка Синтия Конте)