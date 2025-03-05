Дэвин Хейни перейдет в полусредний дивизион
Дэвин Хейни хочет перейти в полусредний дивизион.
«Настало время перейти в полусредний вес, мое тело готово», – сказал Дэвин Хейни.
Дэвин Хейни подерется с Хосе Рамиресом 2 мая в Нью-Йорке. Пока неизвестно, в какой весовой категории пройдет бой.
Хейни и Гарсия согласовали условия для реванша (журналистка Синтия Конте)
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ESPN
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