Силва ответил Митчеллу: «Это не демоны, просто ты боишься встретиться со мной лицом к лицу»
Джин Силва отреагировал на заявление Брайса Митчелла.
«Это не демоны, просто ты боишься встретиться со мной лицом к лицу. Что касается красивых женщин, то у мужчин есть гормон под названием тестостерон, а у тебя, вероятно, есть проблемы с ним», – написал в соцсетях боец UFC Джин Силва.
Напомним, бой Брайса Митчелла и Джина Силвы состоится на UFC 314.
Митчелл – о Силве: «Меня ждет бой с человеком, одержимым легионом демонов. Когда я упомянул Иисуса, он начал лаять и обзываться»
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джина Силвы
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