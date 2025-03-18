Силва ответил Митчеллу: «Это не демоны, просто ты боишься встретиться со мной лицом к лицу»

Джин Силва отреагировал на заявление Брайса Митчелла.

«Это не демоны, просто ты боишься встретиться со мной лицом к лицу. Что касается красивых женщин, то у мужчин есть гормон под названием тестостерон, а у тебя, вероятно, есть проблемы с ним», – написал в соцсетях боец UFC Джин Силва .

Напомним, бой Брайса Митчелла и Джина Силвы состоится на UFC 314.

Митчелл – о Силве: «Меня ждет бой с человеком, одержимым легионом демонов. Когда я упомянул Иисуса, он начал лаять и обзываться»

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