Митчелл – о Силве: «Меня ждет бой с человеком, одержимым легионом демонов. Когда я упомянул Иисуса, он начал лаять и обзываться»

Брайс Митчелл считает, что Джин Силва одержим демонами.

«Я не просто дерусь с каким-то парнем 13 апреля. Меня ждет бой с человеком, одержимым легионом демонов. Когда я просто произнес имя Иисуса, он озлобился, начал лаять, как собака, и кричал «## ### [К черту] тебя».

Прошу, чтобы все христиане-воины молились за меня, чтобы у меня был спокойный сон. Каждую ночь, начиная со дня пресс-конференции, мне снились демонические сны. Они окружают меня, демоны пытаются бороться со мной и провоцировать на гнев, а затем все меняется, и тогда они присылают мне красивых женщин, чтобы склонить меня к похоти и изменить жене», – сказал в соцсетях боец UFC Брайс Митчелл .

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