Митчелл извинился за слова о Гитлере: «Я определенно не нацист, и уж точно не потворствую ни одному из его злодеяний»

Брайс Митчелл извинился за слова об Адольфе Гитлере.

«Простите, что показался бесчувственным. Я не пытался никого обидеть, но понимаю, что сделал это. Знаю, что многие люди погибли во время Холокоста. Это факт. Адольф Гитлер сделал много злых вещей. Думаю, мы все можем с этим согласиться. Я определенно не нацист, и уж точно не потворствую ни одному из его злодеяний.

В будущем я буду гораздо более внимательным, рассуждая о страданиях народов», – написал в соцсетях боец UFC Брайс Митчелл .

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Уайт осудил Митчелла за слова о Гитлере, но отказался увольнять бойца: «Это самое тупое и мерзкое, что я слышал, но у нас свобода слова»