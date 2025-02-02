Митчелл извинился за слова о Гитлере: «Я определенно не нацист, и уж точно не потворствую ни одному из его злодеяний»
Брайс Митчелл извинился за слова об Адольфе Гитлере.
«Простите, что показался бесчувственным. Я не пытался никого обидеть, но понимаю, что сделал это. Знаю, что многие люди погибли во время Холокоста. Это факт. Адольф Гитлер сделал много злых вещей. Думаю, мы все можем с этим согласиться. Я определенно не нацист, и уж точно не потворствую ни одному из его злодеяний.
В будущем я буду гораздо более внимательным, рассуждая о страданиях народов», – написал в соцсетях боец UFC Брайс Митчелл.
«Он самый тупой человек в мире». Боец UFC просверливал мошонку дрелью, а теперь получил за слова о Гитлере
Уайт осудил Митчелла за слова о Гитлере, но отказался увольнять бойца: «Это самое тупое и мерзкое, что я слышал, но у нас свобода слова»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Брайса Митчелла
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