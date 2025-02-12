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Рэмпейдж Джексон дал совет Митчеллу: «Держи рот на замке»

Рэмпейдж Джексон дал совет Брайсу Митчеллу после его слов об Адольфе Гитлере.

«Если Брайс покинет UFC, то, честно говоря, те люди, о которых он говорил… Скорее всего ему придется работать на этих людей.

Так что для него было бы лучше держать его чертов рот на замке», − сказал бывший чемпион UFC Куинтон Джексон.

«Он самый тупой человек в мире». Боец UFC просверливал мошонку дрелью, а теперь получил за слова о Гитлере

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Куинтона Джексона
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