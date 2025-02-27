Бой Брайса Митчелла и Джина Силвы состоится на UFC 314

UFC анонсировал бой Брайса Митчелла и Джина Силвы.

13 апреля в Майами (Флорида) пройдет турнир UFC 314, в главном карде которого Брайс Митчелл подерется с Джином Силвой .

В декабре-2024 Митчелл нокаутировал Крона Грейси, Силва в феврале-2025 нокаутировал Мелсика Багдасаряна.

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