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Бой Брайса Митчелла и Джина Силвы состоится на UFC 314

UFC анонсировал бой Брайса Митчелла и Джина Силвы.

13 апреля в Майами (Флорида) пройдет турнир UFC 314, в главном карде которого Брайс Митчелл подерется с Джином Силвой.

В декабре-2024 Митчелл нокаутировал Крона Грейси, Силва в феврале-2025 нокаутировал Мелсика Багдасаряна.

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Ботаник из UFC выиграл второй бой за две недели. У соперника жуткая сечка

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
Джин Силва
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полулегкий вес
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