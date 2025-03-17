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Долидзе – о том, почему не вызвал Имавова: «Исхожу из справедливости: он заслужил титульный бой и ждет своей очереди. Поединок с Уиттакером или Адесаньей реальнее»

Долидзе объяснил, почему не рассматривает Имавова как следующего соперника.

«Почему не вызвал Нассурдина Имавова? Я исхожу из справедливости. Он заслужил титульный бой и ждет своей очереди.

Я бы с удовольствием провел с ним реванш, но на данном этапе считаю, что бой с Робертом Уиттакером или Исраэлем Адесаньей более справедливый и реальный», – сказал боец UFC Роман Долидзе.

Напомним, Долидзе проиграл Нассурдину Имавову в феврале 2024-го решением большинства судей.

Веттори – о поражении в бою с Долидзе: «Жизнь иногда показывает, что, даже отдав сердце и все, что у вас есть, вы все равно не добьетесь своего»

Роман Долидзе: «Я заслуживаю соперника из топ-5. Есть два реалистичных боя – Уиттакер или Адесанья»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sport24
logoНассурдин Имавов
logoMMA
logoРоман Долидзе
logoUFC
logoИсраэль Адесанья
logoРоберт Уиттакер
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