Долидзе – о том, почему не вызвал Имавова: «Исхожу из справедливости: он заслужил титульный бой и ждет своей очереди. Поединок с Уиттакером или Адесаньей реальнее»
Долидзе объяснил, почему не рассматривает Имавова как следующего соперника.
«Почему не вызвал Нассурдина Имавова? Я исхожу из справедливости. Он заслужил титульный бой и ждет своей очереди.
Я бы с удовольствием провел с ним реванш, но на данном этапе считаю, что бой с Робертом Уиттакером или Исраэлем Адесаньей более справедливый и реальный», – сказал боец UFC Роман Долидзе.
Напомним, Долидзе проиграл Нассурдину Имавову в феврале 2024-го решением большинства судей.
Веттори – о поражении в бою с Долидзе: «Жизнь иногда показывает, что, даже отдав сердце и все, что у вас есть, вы все равно не добьетесь своего»
Роман Долидзе: «Я заслуживаю соперника из топ-5. Есть два реалистичных боя – Уиттакер или Адесанья»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости