Роман Долидзе: «Я заслуживаю соперника из топ-5. Есть два реалистичных боя – Уиттакер или Адесанья»
Роман Долидзе назвал двух желаемых соперников в UFC.
«Я заслуживаю соперника из топ-5. Есть два реалистичных боя для меня – Роберт Уиттакер или Исраэль Адесанья.
Могу драться через пять дней, мне лишь нужно набрать вес», – заявил боец UFC Роман Долидзе.
Напомним, Долидзе победил Марвина Веттори в главном событии UFC Fight Night 254.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC News
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