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Роман Долидзе: «Я заслуживаю соперника из топ-5. Есть два реалистичных боя – Уиттакер или Адесанья»

Роман Долидзе назвал двух желаемых соперников в UFC.

«Я заслуживаю соперника из топ-5. Есть два реалистичных боя для меня – Роберт Уиттакер или Исраэль Адесанья.

Могу драться через пять дней, мне лишь нужно набрать вес», – заявил боец UFC Роман Долидзе.

Напомним, Долидзе победил Марвина Веттори в главном событии UFC Fight Night 254.

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Каннонир − о следующем сопернике: «Новых соперников нет. Хочу реванш с Адесаньей, но мир этого не хочет»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC News
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logoРоберт Уиттакер
logoРоман Долидзе
logoUFC
logoИсраэль Адесанья
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