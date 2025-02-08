Адесанья – о бое с Имавовым: «Все шло по плану, я начал доставать его в конце первого раунда»

Исраэль Адесанья назвал ошибку в бою с Нассурдином Имавовым.

«Я бы ничего не менял в тренировочном лагере. Я чувствовал себя отлично, следующий бой будет лучше.

Мой план был следующим: к третьему раунду, или к концу второго, я начну давить и загоню его к сетке за счет энергии и работы ног. Все шло по плану: лоу-кики и джеб попадали в цель, я начал доставать его в конце первого раунда, он начал уставать», – сказал Исраэль Адесанья .

Имавов нокаутировал Адесанью в главном поединке UFC Fight Night 250.

Адесанья пересмотрел нокаут в бою с Имавовым: «#####... Так бывает в этой игре»