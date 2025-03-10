Анкалаев обратился к бойцам UFC, поставившим против него в бою с Перейрой: «Извините, ребята, я вас разочаровал»
Магомед Анкалаев обратился к бойцам UFC, поставившим на победу Алекса Перейры.
«Усман Камару, Исраэль Адесанья, Алекс Волкановски, Макс Холлоуэй, Роберт Уиттакер, Майкл Биспинг, Генри Сехудо – извините, ребята, я вас разочаровал», – написал в соцсетях чемпион UFC Магомед Анкалаев.
Анкалаев победил Алекса Перейру на UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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